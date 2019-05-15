Следующим послом США в Украине будет человек, поддерживающий администрацию президента Дональда Трампа. Об этом заявил личный адвокат Трампа Руди Джулиани в интервью корреспонденту телеканала «Интер» в США Дмитрию Анопченко, которое журналист опубликовал в Facebook.

«Не буду называть фамилий, но это будет человек, который поддерживает администрацию президента Трампа и правильно понимает его политику в этом сложном и ключевом регионе мира», - сказал Джулиани, отвечая на вопрос, каким будет следующий посол США в Украине.

По его словам, что посол Йованович, которая вскоре должна покинуть Украину, была «частью проблемы», которую создали для команды Трампа в США.

«Она была частью всех этих усилий против президента Трампа. Примерно год назад один из конгрессменов рассказал, что она уверяет украинских чиновников - мол, президента Трампа ждет импичмент (из-за расследования возможного сговора с Россией, - ред.). И это - ложь», - отметил юрист.

Он добавил, что в посольстве были случаи «предоставления недостоверной информации украинской власти».

Йованович покинет Украину раньше чем за два месяца до срока планируемого завершения ее каденции. В Госдепартаменте назвали замену посла США «плановой».

В то же время ведущие конгрессмены-демократы выразили мнение, что досрочный отъезд посла США в Украине Мари Йованович может быть политически мотивированным шагом со стороны администрации президента Дональда Трампа.

Ранее Джулиани планировал посетить Украину и обсудить с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским источник расследования относительно вмешательства России в президентские выборы в США, а также участие сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в бизнесе, находящемся в собственности украинского олигарха. Разговор также мог коснуться роли Байдена в увольнении генерального прокурора Виктора Шокина.

Джулиани впоследствии отменил визит из-за шквала критики, в частности, от представителей Демократической партии США. Демократы увидели в таком визите попытки использовать международные отношения во внутриполитических интересах.