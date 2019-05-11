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Персональный адвокат президента США Дональда Трампа, Рудольф Джулиани, отменил анонсированный ранее визит в Украину для встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу Fox News, сообщает «Украинская правда».

Адвокат считает, что он бы оказался в «среде людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях и врагами Соединенных Штатов, и в одном случае уже осужденного человека, который был вовлечен в помощь демократам в расследовании 2016 года».

«Исходя из того, что я слышал от двух очень надежных людей сегодня вечером, я убежден, что президент (Зеленский - Fox News) окружен людьми, которые являются врагами президента (Трампа), и людьми, которые - по крайней мере одном случае - явно коррумпированы и вовлечены в эту схему», - сказал Джулиани.

Он, добавил, что его решение не связано с предстоящими выборами президента США 2020 года.

Напомним, ранее Джулиани заявил, что намерен посетить Киев для встречи с избранным президентом Владимиром Зеленским.

По его словам, цель поездки - убедить власти Украины начать расследование, связанное с интересами президента США
ForUm

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