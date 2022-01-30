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Жителей временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которые получили гражданство Российской Федерации, могут призвать на службу в российские вооруженные силы. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, пишет ИС со ссылкой на российское государственное информационное агентство ТАСС.

Согласно заявлению Водолацкого, призывать будут якобы по их желанию и в этом случае они будут проходить службу на территории России.

«Если граждане РФ, проживающие на территории «ДНР» и «ЛНР», захотят служить в Вооруженных силах РФ, то ростовский облвоенкомат их примет, поставит на учет и призовет в армию», — сказал Водолацкий.

Он также заявил, что «вопрос обеспечения безопасности, защиты русскоязычного населения является одним из основных на встречах с жителями республик».
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