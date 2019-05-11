Вчера, 10 мая, Президент Петр Порошенко повторно дал показания прокурорам в расследовании дела о преступлениях против участников Революции достоинства на Майдане в 2014 году.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Надеюсь, мои ответы на дополнительные вопросы помогут в завершении следствия. Это дело чрезвычайно важно для украинского общества», - отметил Порошенко.

Он выразил убеждение, все виновные должны быть обязательно наказаны.

Напомним, Порошенко вызвали на допрос в ГПУ на 10:00 7 мая, но на него не явился.