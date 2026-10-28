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Війна

Окупанти загрузли під Добропіллям: що відбувається на фронті

Окупанти загрузли під Добропіллям: що відбувається на фронті

Наступ російських окупантів на Добропільському напрямку та в околицях Дружківки поступово втрачає темп і може остаточно зупинитися до початку зими. Російські війська майже не просуваються, водночас їхні втрати зростають.

Можливості противника продовжувати наступальні дії поступово скорочуються, а втрати стають дедалі більшими порівняно з незначними територіальними здобутками, заявив старший лейтенант Сил оборони України з позивним «Алекс».

Військовий припускає, що до початку зими наступ на Добропілля та околиці Дружківки остаточно захлинеться. Водночас росіяни можуть і надалі здійснювати окремі спроби механізованих штурмів, а також використовувати мотоцикли та квадроцикли, коли ґрунт підмерзне.

«Алекс» також зазначив, що холод і нестача продовольства можуть допомогти українським захисникам витісняти російських військових із позицій, де вони встигли закріпитися.

Водночас прогноз щодо зупинки наступу є оцінкою військового, а не підтвердженим фактом. Подальший розвиток ситуації залежатиме від обстановки на фронті.

Як повідомляло раніше ForUa, ЗСУ взяли в полон понад 30 російських військових під час операції на Куп’янському напрямку.

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ЗСУнаступокупантиДобропілля
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