На Одещині виявили невідому російську ракету

В Одеській області виявили невідому російську крилату ракету, яка впала на відкритій місцевості та збереглася у відносно хорошому стані. Її конструкція може дати фахівцям можливість детальніше вивчити особливості цього озброєння, повідомляє «Мілітарний».

За даними видання, ракета зазнала лише незначних пошкоджень під час падіння. За зовнішніми ознаками, вона належить до класу малогабаритних крилатих ракет, однак її точну модель поки не встановили.

Апарат має фюзеляж із прямокутним перерізом і закругленими краями, а також стрілоподібне крило. За оцінками аналітиків, така форма корпусу може спрощувати виробництво та розміщення внутрішніх компонентів. Також не виключається, що конструкція пов’язана зі спробами зменшити радіолокаційну помітність ракети.

Ракета оснащена малогабаритним турбореактивним двигуном. Його сопло розташоване у V-подібній хвостовій частині корпусу, а повітрозабірники — з боків фюзеляжу. На фотографіях також помітні хвостові кілі зі зміщеною геометрією.

Корпус має темне забарвлення, а для його виготовлення, ймовірно, використали композитні матеріали. Ці припущення потребують додаткового підтвердження. Подальше дослідження уламків може допомогти встановити тип ракети та уточнити її конструктивні особливості.

Як повідомляло раніше ForUa, удари РФ по енергетиці ООН кваліфікувала як військовий злочин.

https://militarnyi.com/uk/news/na-odeshhyni-vyyavyly-vtsililu-raketu/