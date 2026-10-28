Генштаб озвучив результати полювання на «Герані»

Українська протиповітряна оборона збиває в середньому майже 60% російських реактивних ударних безпілотників типу «Герань-4». Під час відбиття окремих атак ефективність знищення таких дронів може сягати 80%. Водночас Україна випробовує нові дрони-перехоплювачі, які вже мають результати бойового застосування.
За результатами аналізу трьох останніх місяців середній показник збиття російських БпЛА типу «Герань-4» становить майже 60%. Водночас під час окремих атак українським військовим вдавалося знищувати до 80% реактивних безпілотників.
Одну з ключових ролей у боротьбі з такими повітряними цілями відіграє тактична авіація. Для перехоплення реактивних дронів українські військові використовують літаки F-16, Mirage та МіГ-29.
Водночас у Генштабі наголошують на необхідності посилення так званої малої ППО, зокрема через обмежені запаси зенітних керованих ракет. До неї належать зенітні установки Gepard, «Шилка», Skynex, Skyranger і Terrahawk Paladin, дрони-перехоплювачі та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Мобільні вогневі групи оснащують не лише кулеметами й додатковим обладнанням, а й переносними зенітно-ракетними комплексами. За даними Генштабу, українські військові успішно застосовують ПЗРК для знищення російських реактивних безпілотників.
Окремий напрям роботи — здешевлення перехоплення повітряних цілей. Наразі тривають випробування нових дронів-перехоплювачів. За інформацією Генштабу, окремі зразки вже знищили кілька десятків російських реактивних «Гераней».
Раніше повідомлялося, що російські реактивні безпілотники здатні долати значні відстані й досягати західних областей України. Ефективність їх перехоплення залежить від інтенсивності повітряних атак, наявності засобів ураження та погодних умов.
Як повідомляло раніше ForUa, Британія оголосила про виділення пакету ППО для України.
Автор: Тетяна Андрійко