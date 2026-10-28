Генштаб озвучив результати полювання на «Герані»

Українська протиповітряна оборона збиває в середньому майже 60% російських реактивних ударних безпілотників типу «Герань-4». Під час відбиття окремих атак ефективність знищення таких дронів може сягати 80%. Водночас Україна випробовує нові дрони-перехоплювачі, які вже мають результати бойового застосування.

За результатами аналізу трьох останніх місяців середній показник збиття російських БпЛА типу «Герань-4» становить майже 60%. Водночас під час окремих атак українським військовим вдавалося знищувати до 80% реактивних безпілотників.

Одну з ключових ролей у боротьбі з такими повітряними цілями відіграє тактична авіація. Для перехоплення реактивних дронів українські військові використовують літаки F-16, Mirage та МіГ-29.

Водночас у Генштабі наголошують на необхідності посилення так званої малої ППО, зокрема через обмежені запаси зенітних керованих ракет. До неї належать зенітні установки Gepard, «Шилка», Skynex, Skyranger і Terrahawk Paladin, дрони-перехоплювачі та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Мобільні вогневі групи оснащують не лише кулеметами й додатковим обладнанням, а й переносними зенітно-ракетними комплексами. За даними Генштабу, українські військові успішно застосовують ПЗРК для знищення російських реактивних безпілотників.

Окремий напрям роботи — здешевлення перехоплення повітряних цілей. Наразі тривають випробування нових дронів-перехоплювачів. За інформацією Генштабу, окремі зразки вже знищили кілька десятків російських реактивних «Гераней».

Раніше повідомлялося, що російські реактивні безпілотники здатні долати значні відстані й досягати західних областей України. Ефективність їх перехоплення залежить від інтенсивності повітряних атак, наявності засобів ураження та погодних умов.

Як повідомляло раніше ForUa, Британія оголосила про виділення пакету ППО для України.