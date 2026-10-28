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В Іспанії зіткнулися два швидкісні потяги: щонайменше 68 загиблих

В Іспанії зіткнулися два швидкісні потяги: щонайменше 68 загиблих

В іспанській провінції Толедо унаслідок зіткнення двох швидкісних поїздів, вранці у середу, загинули щонайменше 68 особи, пише El Pais.

"Щонайменше 68 людей загинули внаслідок зіткнення швидкісних потягів на станції Урда (провінція Толедо)", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, 58 поранених унаслідок інциденту було госпіталізовано, 15 з них перебувають у критичному стані, про це розповів голова уряду Іспанії Педро Санчес.

Перебуваючи на місці аварії, прем'єр-міністр заявив, що розслідування "буде доведено до кінця, і якщо була вчинена недбалість, це буде розкрито", додавши, що "неприйнятно, щоб така країна як Іспанія", постраждала від двох серйозних залізничних аварій менш ніж за 1 рік.

Міністр транспорту Оскар Пуенте назвав аварію "абсолютно неймовірною", пояснюючи її несправністю однієї з систем безпеки колії.

Урядовець додав, що без усунення цієї несправності "незрозумілим чином" було віддано наказ про відновлення руху потягів.

Наразі Цивільна гвардія та Комісія з розслідування залізничних аварій допитують оператора диспетчерського центру, який регулював рух на високошвидкісній лінії Мадрид-Севілья, коли сталося трагічне зіткнення.

Фото: АА

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ІспаніяДТП на залізниці
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