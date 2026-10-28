Скільки українців змінили мову спілкування - опитування

Більшість українців переважно спілкуються в побуті українською мовою, а 85% упевнено почуваються, коли говорять нею. Водночас найчастіше переходити на державну мову заважають російськомовне оточення, звичка та страх припуститися помилки.

За результатами опитування Gradus, 71% респондентів переважно використовують українську в повсякденному спілкуванні. Серед тих, хто зараз говорить державною мовою, 58% спілкуються нею з дитинства.

Ще 23% опитаних перейшли на українську після початку повномасштабного вторгнення Росії, 10% — у період із 2014 до 2021 року, а 4% — до 2014 року.

Більшість учасників дослідження також упевнено користуються українською. Зокрема, 85% заявили, що почуваються дуже або скоріше впевнено під час усного спілкування. Під час письмового спілкування цей показник становить 88%, причому 55% респондентів почуваються дуже впевнено.

Серед українців, які перейшли на державну мову після початку повномасштабної війни, головними перешкодами стали російськомовне оточення та звичка говорити російською. Про це повідомили 49% і 48% опитаних відповідно.

Ще 30% респондентів назвали бар’єром страх припуститися помилки або говорити з акцентом. На критику, зауваження чи насмішки через мовний перехід вказали 24%.

Вплив російськомовного контенту заважає 20% опитаних, а 17% бракує практики та людей, з якими можна регулярно спілкуватися українською. Водночас 34% вважають, що жодних перешкод немає і все залежить від бажання людини.

Соціологиня, засновниця та CEO Gradus Євгенія Близнюк наголосила на важливості психологічних чинників і підтримки оточення. За її словами, страх помилитися залишається одним із факторів, які ускладнюють мовний перехід, тому важливо, щоб люди отримували підтримку, коли змінюють звичну мову спілкування.

Попри відмінності в повсякденних мовних звичках, 87% учасників дослідження погоджуються, що українська мова є важливим атрибутом незалежності України.

Як повідомляло раніше ForUa, лише 28% українців підтримують другий термін Зеленського.