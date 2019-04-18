Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что план одного из олигархов-беглцецов в случае победы кандидата Владимира Зеленского – вернуть себе Приватбанк. Об этом он сказал в обращении к украинцам.

«Как видите, им не терпится, они уже сейчас начали реализацию этого замысла. Подобная авантюра грозит потерей денег десятками миллионов клиентов, а стране в целом – дефолтом и новым экономическим кризисом», - подчеркнул Порошенко.

Президент добавил, что правительство и Национальный банк действуют правильно и оспаривают это решение.

Кроме того, по словам Порошенко, вскоре реваншисты планируют отменить люстрацию и электронное декларирование для государственных служащих.

Напомним, сегодня, 18 апреля, Окружной административный суд Киева удовлетворил иск олигарха Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров и признал противоправным, а также отменил решение о национализации Приватбанка.