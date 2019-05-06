Шевченковский районный суд Киева отказал прокуратуре в удовлетворении ходатайства об обязательстве экс-главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова и руководителя департамента ГФС Украины сдать паспорта для выезда за границу. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«Прокурор САП в заседании заявил ходатайство об изменении меры пресечения и возложении на обвиняемых обязанностей с целью обеспечения их надлежащего процессуального поведения, в частности, обязанности сдать паспорта для выезда за границу. Ранее эти обязанности уже возлагались на обвиняемых, однако со 2 по 6 мая 2019 не действовали в связи с невозможностью суда вовремя рассмотреть ходатайство прокурора о продлении срока их действия», - говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения ходатайства коллегией в составе судей Бугиля В., Щебуняевой Л. и Хардиной А. на обвиняемых возложены обязанности являться в суд по вызову, сообщать суд об изменении места жительства и работы, воздержаться от общения со свидетелями по вопросам уголовного производства.

В удовлетворении ходатайства о возложении других обязанностей, в частности обязательства обвиняемых сдать паспорта для выезда за границу коллегия судей отказала.

Следующее судебное заседание назначено на 10:00 17 мая 2019.

Напомним, Кабмин уволил Насирова 31 января 2018 года.

По данным СМИ, Насиров впервые в истории независимой Украины уволен за двойное гражданство.

11 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева восстановил в должности экс-председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова и постановил выплатить ему омпенсацию в 184 тысячи гривен.

Правительство обжаловало это решение.

10 ноября 2017 года Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Насирова.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.

В марте 2019 Шевченковский районный суд Киева уменьшил размер залога Насирову со 100 млн грн до 36 млн грн.