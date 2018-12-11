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Окружной админсуд Киева постановил выплатить восстановленному в должности председателя Государственной фискальной службы Роману Насирову компенсацию в 184 тысячи гривен.

Такое решение принято во вторник, 11 декабря, сообщает Украинская правда.

«Взыскать с Государственной фискальной службы Украины в пользу Насирова сумму среднего заработка за время вынужденного прогула в размере 183 342 гривни 84 копейки», - говорится в постановлении.

Из этой суммы Насирову должны немедленно выплатить зарплату за месяц – 18334 гривен.

Кроме того, в пользу экс-чиновника должны немедленно взыскать сумму судебного сбора - 804 гривни 80 копеек за счет бюджетных ассигнований Кабмина.

В декларации за 2017 Насиров указал лишь 6 гривен дохода.

Ранее 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.

Правительство планирует обжаловать это решение.

31 января 2018 Кабмин уволил отстраненного от своих обязанностей главу Государственной фискальной службы.

В ночь на 8 марта 2017 Соломенский райсуд Киева избрал Насирову мера пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен, 16 марта жена Насирова внесла залог.

Его оставили с электронным браслетом, без загранпаспортов и с запретом покидать Киевскую область без разрешения.

Следствие считает, что Насиров течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра геоцентр».

Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.

Сейчас прокуроры зачитывают обвинительный акт, который состоит из 774 страниц.
ForUm

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