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Окружной административный суд Киева 11 декабря восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова. Об этом в Facebook сообщил депутат Верховной Рады Андрей Журжий.

Эту информацию подтвердили также и в прокуратуре, передает Радио Свобода.

Как сообщил Украинской правде адвокат Насирова Любомир Дроздовский, в судебном заседании была объявлена вступительная и резолютивная часть решения суда, которым удовлетворен иск, признано противоправным и отменено распоряжение Кабинета министров Украины об увольнении.

«Восстановлен в должности председателя Государственной фискальной службы Украины и взыскана компенсация за время вынужденного прогула. Решение в части восстановления подлежит немедленному исполнению», - добавил Дроздовский.

По его словам, решение о восстановлении Насирова в должности может быть обжаловано.

Как сообщал ForUm, 31 января Кабмин уволил ранее отстраненного от исполнения обязанностей главу Государственной фискальной службы Романа Насирова. 

По данным СМИ, Насиров впервые в истории независимой Украины уволен за двойное гражданство.

10 ноября 2017 года Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Насирова. 

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.
ForUm

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