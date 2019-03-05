Шевченковский районный суд Киева уменьшил размер залога экс-председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову со 100 млн грн до 36 млн грн, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.



«4 марта 2019 с участием прокуроров САП в Шевченковском районном суде города Киева состоялось очередное судебное заседание по существу по рассмотрению обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению экс-главы ГФС Украины и руководителя Департамента ГФС Украины, на котором было продлено действие мер фигурантам дела», – говорится в сообщении.

В САП отметили, что суд продлил действие мер экс-главе ДФС Украины и руководителю департамента ГФС, однако, по собственной инициативе, уменьшил залог для Насиров со 100 млн гривен до 36 млн гривен в соответствии с размером гражданского иска в уголовном производстве.

Следующее заседание назначено на 15:30 14 марта.

«Заметим, на указанном судебном заседании стороной обвинения не было зачитано ни одной страницы обвинительного акта», – подчеркнули в прокуратуре.

Напомним, Кабмин уволил Насирова 31 января 2018 года.

По данным СМИ, Насиров впервые в истории независимой Украины уволен за двойное гражданство.

11 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева восстановил в должности экс-председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова и постановил выплатить ему омпенсацию в 184 тысячи гривен.

Правительство обжаловало это решение.

10 ноября 2017 года Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Насирова.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.