Грег Баркер, член британской Палаты лордов и председатель компании En+ Group Plc, был награжден бонусом от 3 до 4 миллионов фунтов (от 3,9 миллиона до 5,2 миллиона долларов) за переговоры о снятии санкций США с этой компании.

Об этом, ссылаясь на источники, пишет Bloomberg.

Баркер провел месяцы, курсируя между Вашингтоном, Лондоном и Москвой, чтобы составить соглашение между Министерством финансов США и российским миллиардером Олегом Дерипаской. Переговоры завершились соглашением, согласно которому Дерипаска согласился выйти из компании En +, которая владеет контрольным пакетом акций алюминиевого гиганта United Co. Rusal, передает Украинская правда.

En+ не раскрывала информацию о зарплате Баркера. В своих отчетах компания заявила, что выплатила 16 миллионов долларов в прошлом году «ключевому управленческому персоналу», включая 1,8 миллиона долларов неисполнительным директорам, включая Баркера.

По словам источников, эти данные о компенсации не включают премию Баркера, поскольку она была выдана, когда санкции были сняты в начале 2019 года.

Напомним, в январе США отменили санкции в отношении трех компаний российского миллиардера Олега Дерипаски.

Речь, в частности, идет о компаниях Русал, EN + Group Plc и АО «ЕвроСибЭнерго».

При этом в отношении самого Дерипаски санкции США продолжают действовать, а его собственность остается заблокированной.

Дерипаска и восемь его активов, включая «Русал», были внесены в санкционный список Минфина США 6 апреля 2018 года.

Решение исключить связанные с Дерипаской компании из санкционного списка было принято 19 декабря прошлого года, после того как доли, принадлежавшие лично бизнесмену, были сокращены.

Управление минфина по контролю над иностранными активами (OFAC) сообщало о готовности снять санкции в течение 30 дней, но в начале января в процесс вмешались сенаторы-демократы.

Для этого требовалось, чтобы En+ сформировала новый совет директоров, а Дерипаска снизил свою долю в компании с 70% до 44,95%, передал часть акций благотворительному фонду и отказался от акций, находящихся в залоге у ВТБ. Российский бизнесмен эти условия принял.

Демократам не понравилось то, что у Дерипаски оставалась хотя и сокращенная, но все еще существенная доля в En+, а также то, что в сделке упоминался банк ВТБ, который и сам находится под санкциями. Они обратилась в Минфин США с просьбой отложить снятие санкций, а лидер демократов в сенате Чарльз Шумер внес резолюцию против их отмены.

В 2017 году Дерипаска неоднократно упоминался в американской прессе в связи с делом о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США. Сам он отвергал выдвинутые против него американцами обвинения.

В марте Дерипаска подал в суд на США, утверждая, что они превысили полномочия, наложив санкций на его компании.