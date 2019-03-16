Российский миллиардер Олег Дерипаска обратился в федеральный окружной суд США в Вашингтоне с требованием снять с него финансовые санкции министерства финансов США.

В своем заявлении Дерипаска назвал себя жертвой продолжающейся политической борьбы, а санкции − реакцией на предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году, пишет DW.

«Я подал иск против Министерства финансов и Управления по контролю за иностранными активами, чтобы защитить свое честное имя и добиться снятия с меня санкций, которые были наложены исключительно по политическим причинам», − сообщил миллиардер на своей странице в соцсети Instagram.

После введения санкций мировые банки отказали Дерипаске в предоставлении кредитов, а другие компании перестали сотрудничать с ним. Суммарная стоимость активов бизнесмена упала на 7,5 миллиарда долларов и составляет сегодня, согласно списку миллиардеров агентства Bloomberg, около 3,9 миллиарда долларов.

Таким образом, по оценке Bloomberg, Дерипаска сильнее всех, по сравнению с другими российскими бизнесменами, пострадал от финансовых санкций США.

Напомним: до начала 2019 года бизнесмен был крупнейшим акционером компании Русал, являющейся вторым в мире производителем алюминия.

В апреле 2018 года Минфин США ввел санкции против Дерипаски и шести других российских олигархов, которые обвинялись в связях с Кремлем и участии «в его злотворной активности по всему миру».

Это привело к серьезным волнениям на рынке, связанным с опасениями, что потребности мирового производства в алюминии без «Русала» не будут удовлетворены. В результате цены на алюминий достигли максимума за последние семь лет.

Ситуация на рынке стабилизировалась только после того, как министерство финансов США заявило о том, что продляет срок, в течение которого другие предприятия могут беспрепятственно заключать сделки с «Русалом».