Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование уголовного производства по факту кражи сотрудником полиции охраны пистолета с места совершения убийства владельца ювелирного бизнеса.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР, 5 марта 2019 сотрудник Управления полиции охраны в городе Киеве вместе со своим напарником прибыл по вызову на место совершения преступления. Подойдя к автомобилю марки «Мерседес», инспекторы обнаружили на водительском сиденье неизвестного мужчину, который находился без признаков жизни.

В дальнейшем сотрудник полиции охраны увидел в кармане переднего пассажирского сиденья автомобиля пистолет марки «Форт-12Р» калибра 9 мм и положил его в карман своей куртки. Затем полицейский оставил его в салоне служебного автомобиля.

В ходе проведения осмотра служебного автомобиля сотрудников полиции указанный пистолет был изъят. Также с целью исследования видеозаписей изъяли видеорегистратор в автомобиле полиции.

«Сотрудник полиции, который был обязан обеспечивать охрану места происшествия, неприкосновенность обстановки, сохранение следов и вещественных доказательств, грубо нарушил требования действующего законодательства. Его действия квалифицированы по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины (тайное похищение чужого имущества)», - сообщили в ГБР.

В случае доказательства виновности подозреваемого, который совершил кражу с места убийства, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Напомним, 5 марта в Днепровском районе Киева на улице Флоренции был застрелен ювелир Сергей Киселев.

15 апреля правоохранители задержали трех подозреваемых в убийстве Киселева.