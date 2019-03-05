В Днепровском районе Киева на улице Флоренции неизвестный застрелил мужчину, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

Правоохранителям около 11:15 поступило сообщение, что в автомобиле «Мерседес», припаркованном во дворе дома, раздался выстрел, после чего из машины выбежал неизвестный и скрылся во дворах.

По вызову сразу прибыли экипажи патрульных полицейских, следственно-оперативные группы территориального управления полиции и столичного главка.

На месте происшествия в салоне иномарки правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы. По предварительной информации, пострадавший - местный житель, 1960 года рождения.

Полицейские работают над установлением и задержанием подозреваемого в совершении убийства, опрашивают свидетелей и очевидцев для установления всех обстоятельств и причин данного уголовного преступления.

Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершении правонарушения Днепровского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.