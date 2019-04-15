Правоохранители задержали трех подозреваемых в убийстве экс-владельца завода ювелирных изделий Сергея Киселева, сообщили ForUm’у в департаменте коммуникации МВД Украины.

Отмечается, что задержаны три человека 1969, 1870 и 1975 годов рождения, которые объективно подозреваются в причастности к этому преступлению. Один из них уже имел судимость и сотрудничал с потерпевшим.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, в результате проведения следственных действий установлено, что убийство было совершено из корыстных побуждений.

Во время обысков изъяты два пистолета ПМ, более 1000 патронов различного калибра и четыре ручных гранаты Ф1 и РГД-5, а также произведения искусства, среди которых предположительно картина Поля Синьяка «Порт Ла - Рошель».

«Полиция задержала трех подозреваемых в убийстве ювелира Сергея Киселева. С ними проводятся следственные действия. Кроме этого, среди изъятых у одного из подозреваемых вещей обнаружили несколько картин. Одна из них похожа на картину, которая в прошлом году была похищена во Франции из музея в городе Нанси. Это картина 1915 года художника Поля Синьяка «Порт Ла-Рошель». Ее стоимость 1,5 миллиона долларов. Пока не известно, является ли она оригиналом, будет назначена искусствоведческая экспертиза», - отметил Аваков.

Лица, причастные к совершению преступления задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Правоохранители проверяют их на причастность к совершению других преступлений.

Напомним, 5 марта в Днепровском районе Киева на улице Флоренции был застрелен ювелир Сергей Киселев.