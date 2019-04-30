Действующий Президент Украины Петр Порошенко заявил, что все 140 миллионов жителей России будут рады получить украинское гражданство. Об этом он сказал во время визита на Львовщину, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Победивший на выборах Владимир Зеленский ранее заявил о готовности предоставлять украинское гражданство россиянам.

«Мы не будем воспринимать, что кто-то россиянам будет предоставлять святое украинское гражданство. Потому что они его примут все 140 млн, потому что у нас лучше. Но мы никогда не дадим потерять Украину. Потому что украинское гражданство - это высокая честь», - сказал Порошенко.

«И мы никому не дадим возможности для того, чтобы нас купили за газ. Потому что главное, что они сейчас пытаются предложить, что в Украине будет дешевле газ», - также сказал он.

«А еще они говорят: «язык и свободу на хлеб не намажешь». Извините, но без свободы и языка – и хлеба не будет», - подчеркнул Глава государства.

Как сообщал ForUm, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке«. Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Украина обратилась в Совет Безопасности ООН в связи с этим.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что указ Путина является ничем иным, как сознательной эскалацией агрессии против нашего государства и давлением на руководство Украины.