также в разделеПолитика
Зекоманда обвинила Порошенко в сотрудничестве с росСМИ 15
В Москву на 9 мая не приедет ни один зарубежный лидер 19
Помпео: Россия и в 2050 году попытается влиять на выборы в США 8
Скубченко: «Порохобот» Янина Соколова сбежала с «Эпицентра» после ответа Медведчука 4017
У Путина отреагировали на заявление Зеленского относительно паспортов РФ 73
Новинский: Впервые с 2014 года Благодатный Огонь был передан в Донецк 65
Опубликовано фото с отдыха Зеленского в Турции 224
Геращенко: Никаких прямых переговоров с марионеточными, созданными РФ режимами 81
Зеленский поздравил украинцев с Пасхой 50
Зеленский отреагировал на «паспортный план» Путина 894
В СНБО рассказали о ликвидации «Укроборонпрома» 89
Порошенко поздравляет христиан восточного обряда с Пасхой 72
Евродепутат призвала ЕС отреагировать на новые заявления Путина о выдаче паспортов РФ 44
Коломойский рассказал российскому телеканалу о готовности консультировать Зеленского 88
Путин допускает двойные пенсии для жителей Донбасса 186
Зеленский записал новое обращение: Хочу рассказать о новой «секте» 386
Филарет сказал, что Зеленский извинился за шутку о томосе 39
В России думают упростить выдачу гражданства украинцам 43

Действующий Президент Украины Петр Порошенко заявил, что все 140 миллионов жителей России будут рады получить украинское гражданство.  Об этом он сказал во время визита на Львовщину, сообщили ForUm’у  в пресс-службе Главы государства.

Победивший на выборах Владимир Зеленский ранее заявил о готовности предоставлять украинское гражданство россиянам.  

«Мы не будем воспринимать, что кто-то россиянам будет предоставлять святое украинское гражданство. Потому что они его примут все 140 млн, потому что у нас лучше. Но мы никогда не дадим потерять Украину. Потому что украинское гражданство - это высокая честь», - сказал Порошенко.

«И мы никому не дадим возможности для того, чтобы нас купили за газ. Потому что главное, что они сейчас пытаются предложить, что в Украине будет дешевле газ», - также сказал он.

«А еще они говорят: «язык и свободу на хлеб не намажешь». Извините, но без свободы и языка – и хлеба не будет», - подчеркнул Глава государства.

Как сообщал ForUm, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке«. Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Украина обратилась в Совет Безопасности ООН в связи с этим.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что указ Путина является ничем иным, как сознательной эскалацией агрессии против нашего государства и давлением на руководство Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето
4935 грн.
20
Теги