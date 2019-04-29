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Кремль принял во внимание заявление победителя выборов президента Украины Владимира Зеленского относительно выдачи российских паспортов гражданам Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Действительно, идет обмен заявлениями. Мы все тщательно фиксируем, принимаем во внимание», - сказал он.

Песков добавил, что президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине 27 апреля «достаточно четко изложил свой подход к основам диалога» с украинской стороной.

Как сообщал ForUm, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке«. Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Украина обратилась в Совет Безопасности ООН в связи с этим.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что указ Путина является ничем иным, как сознательной эскалацией агрессии против нашего государства и давлением на руководство Украины.

Избранный на очередных выборах президента Украины Владимир Зеленский, комментируя эту инициативу, заявил, что с Украиной и украинцами не следует говорить на языке угроз, военного и экономического давления.  
ForUm

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