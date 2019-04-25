Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного № 5670-д.

Президент Украины Петр Порошенко подпишет Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», как только документ поступит из Верховной Рады.

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский заявляет, что после вступления в должность проанализирует принятый парламентом закон.

Депутаты из фракции «Оппозиционный блок» заблокировали подписание председателем Верховной Рады Андреем Парубием закона о функционировании украинского языка как государственного.

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 17,5% годовых с 26 апреля.

Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором обвинил ЦИК в затягивании официального объявления результатов выборов якобы с целью, чтобы инаугурация была назначена на дату, когда по закону уже не можно будет распустить Верховную Раду.

В то же время заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко считает, что обвинения Зеленского в затягивании объявления результатов выборов президента для невозможности роспуска Верховной Рады являются беспочвенными и возражает, что, наоборот, работает в беспрецедентно быстром режиме.

Европейский Союз считает «еще одним нападением на суверенитет Украины со стороны России» указ Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям контролируемых Москвой территорий Донбасса.

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин написал рапорт об отставке.

Генеральная прокуратура объявила новое подозрение председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру.

В Конституционном суде заявляют, что информация о возможном срыве инаугурации новоизбранного президента из-за увольнения главы КСУ Станислава Шевчука не соответствует действительности.

Антимонопольный комитет на заседании 25 апреля дал разрешение компании ООО «ДТЭК Нафтогаз» на приобретение у группы «VS Energy» акций «Киевоблэнерго» и «Одессаоблэнерго» в размере, обеспечивающем контроль более 50% в обоих предприятиях.

Верховный Суд закрыл производство по делу по иску религиозных организаций об отмене постановления Верховной Рады Украины от 19.04.2018 № 2410-VIII «О поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томосу об автокефалии Православной Церкви в Украине».

24 апреля около полудня военнослужащие Объединенных сил задержали еще одного боевика 100-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных формирований Российской Федерации.