Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 17,5% годовых с 26 апреля 2019 года, сообщает пресс-служба НБУ.

Регулятор отмечает, что сейчас устойчивая тенденция к замедлению инфляции до цели 5% позволяет Национальному банку начать цикл снижения учетной ставки. Вместе с тем правление видит риски, реализация которых может этому помешать.

Начиная цикл понижения учетной ставки, правление отмечает, что дальнейшие шаги будут зависеть от реализации инфляционных рисков и улучшения инфляционных ожиданий.

Вместе с тем, отметили в НБУ, несмотря на наличие макроэкономических предпосылок для цикла снижения учетной ставки, этому процессу может помешать реализация рисков для финансовой стабильности Украины, а также рисков для сохранения независимости Национального банка. Национальный банк продолжит внимательно следить за ходом событий в Украине и готов в случае реализации определенных рисков реагировать инструментами монетарной политики.

Как ранее сообщал ForUm, 14 марта НБУ правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку на уровне 18% годовых. Размер учетной ставки оставался неизменным с 7 сентября.