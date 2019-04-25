24 апреля около полудня военнослужащие Объединенных сил задержали еще одного боевика 100-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных формирований Российской Федерации.

Как сообщает пресс-центр ООС, житель Донецка Сергей, 1977 года, с 2016 года по настоящее время проходил службу в подразделениях первого армейского корпуса российско-оккупационных войск.

«Во время допроса боевика установлено, что задержанный пытался проникнуть в тыл украинских войск в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой области для подготовки и проведения диверсий на военных объектах», - говорится в сообщении.

В частности, боевик собирал разведывательную информацию о месте нахождения складов с боеприпасами Вооруженных сил Украины, системы их защиты и охраны.

Задержанный дает необходимую информацию Объединенным силам. Следственные действия продолжаются.