также в разделеОбщество
Бывший разведчик Нацгвардии организовал банду в Запорожье 5
Вступительная кампания в вузы начнется 1 июля 6
«Еврей возглавил Украину»: Чешское издание поменяло заголовок статьи о Зеленском 31
У православных христиан — Чистый четверг 42
Мангеру изменили подозрение по делу Гандзюк 14
24 апреля. Картина дня 53
НАБУ начало расследование по кинокомпании Зеленского 44
На Черниговщине украли туалет, установленный за средства ООН 32
В РФ осудили украинца за попытку контрабанды запчастей для военной техники 16
СБУ задержала на Донетчине боевика 13
Назначен новый глава полиции Одесчины 26
В Минске не смогли договориться о пасхальном перемирии 45
В Украине подорожают загранпаспорта 33
Климкин: Россия начала «паспортный» этап оккупации Донбасса 23
Украинцев предупредили о чрезвычайной пожароопасности 9
СНБО: Путин создает повод для официального применения ВС РФ против Украины 212
Морская охрана РФ демонстративно подходит близко к украинским берегам 29
Насиров хочет через суд заблокировать конкурс на главу налоговой 10

24 апреля около полудня военнослужащие Объединенных сил задержали еще одного боевика 100-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных формирований Российской Федерации.

Как сообщает пресс-центр ООС, житель Донецка Сергей, 1977 года, с 2016 года по настоящее время проходил службу в подразделениях первого армейского корпуса российско-оккупационных войск.

«Во время допроса боевика установлено, что задержанный пытался проникнуть в тыл украинских войск в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой области для подготовки и проведения диверсий на военных объектах», - говорится в сообщении.

В частности, боевик собирал разведывательную информацию о месте нахождения складов с боеприпасами Вооруженных сил Украины, системы их защиты и охраны.

Задержанный дает необходимую информацию Объединенным силам. Следственные действия продолжаются.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
4577 грн.
40
Теги