Президент Украины Петр Порошенко подпишет Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», как только документ поступит из Верховной Рады.

«Подпишу закон, как только он поступит мне на подпись. Заметьте, что принятие закона мы сознательно вынесли за рамки избирательной кампании, потому что в действительности он не о выборах. Он о языке. О нашем украинском языке», - сказал Глава государства в комментарии относительно принятия документа.

Порошенко напомнил, что работа над законом продолжалась несколько лет и за это время «с него убрали и карательные инспекции и структуры, которые бы могли давить на бизнес». «Текст стал гармоничным и сбалансированным», - констатировал он.

Президент констатировал, что за последние пять лет Украина в вопросе развития языка «вышла из предынфарктного состояния». «Сделали очень много. На украинском языке говорит с нами качественный информационный продукт: кино, книга, радио и телевидение», - сказал Глава государства.

«Расцвет украинского языка после веков тотальной русификации – это миссия, которую нам предстоит совершить. Уважение прав людей, которые говорят на русском и других языках – это тоже важно. Это – европейская практика, которой мы неуклонно придерживаемся и будем придерживаться. И люди довольно быстро убедятся, что новый закон на это никак не посягает», - также подчеркнул Порошенко.

Президент поблагодарил большинство русскоязычных граждан за то, что с пониманием относятся к необходимости поддержки украинского языка. «Я тоже, кстати, изучил его уже в зрелом возрасте», - сказал Порошенко.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» принят Верховной Радой 25 апреля. Закон поддержали 278 народных депутатов.