Избранный президентом Украины Владимир Зеленский заявляет, что после вступления в должность проанализирует принятый парламентом закон об украинском языке на предмет соблюдения конституционных прав и интересов граждан Украины. Соответствующее заявление распространила его пресс-служба.
«После моего вступления в должность Президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями Президента Украины и в интересах граждан», - говорится в нем.
У Зеленского отметили, что законопроект о государственном языке рассматривался во время избирательного цикла, что сделало его заложником политической риторики.
«Закон был принят без предыдущего достаточно широкого обсуждения с общественностью. В проект закона было внесено более 2000 поправок, что свидетельствует об отсутствии согласия по отдельным его положениям даже в Верховной Раде. Сегодня трудно спрогнозировать последствия принятия этого закона - окончательный его текст, с учетом всех поправок, пока недоступен», - отметил он.
Зеленский считает, что «мы должны инициировать и принимать такие законы и такие решения, которые консолидируют общество, а не наоборот».
Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» принят Верховной Радой 25 апреля.
Президент Украины Петр Порошенко обещает подписать закон, как только документ поступит из Верховной Рады.
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