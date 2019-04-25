Верховный Суд закрыл производство по делу по иску религиозных организаций об отмене постановления Верховной Рады Украины от 19.04.2018 № 2410-VIII «О поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томосу об автокефалии Православной Церкви в Украине».

«25 апреля 2019 Верховный Суд рассмотрел дело и пришел к выводу, что оно не имеет признаков дела административной юрисдикции», - сообщается на странице суда в Facebook.

Объявлена только резолютивная часть решения. Полный текст постановления ожидается в течение 5 дней.

Напомним, большая палата Конституционного Суда Украины отказала 47 народным депутатам в открытии производства по предоставлению относительно конституционности Постановления Верховной Рады «О поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине».