Центральная избирательная комиссия считает, что обвинения Владимира Зеленского в затягивании объявления результатов выборов президента для невозможности роспуска Верховной Рады являются беспочвенными и возражает, что, наоборот, работает в беспрецедентно быстром режиме.

Об этом Українським Новинам сообщил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко.

«Это беспочвенные заявления. ЦИК бьет все рекорды скорости и принимает документы окружных избирательных комиссий и участковых комиссий заграничного округа в беспрецедентно быстром режиме, со скоростью, достойной уважения. Мы только вчера за один день приняли более 100 комиссий. Где же тут затягивание? Кроме того, ЦИК сделал выводы с голосования в первом туре, и если тогда было более 40 уточнений протоколов, то сейчас мы делаем все, чтобы их было меньше. Так, по состоянию на вечер четверга, у нас только одна комиссия пошла на уточнение. Возможно, будут еще, но эта возможность невелика», - сказал он.

По словам, Радченко, Центризбиркому осталось получить только протоколы 3 из 199 окружных избирательных комиссий и чуть более 40 из 101 участковой комиссии заграничного округа.

«Мы делаем все, чтобы, во-первых, быстро, а во-вторых, точно установить результаты, чтобы ни у кого не возникло никаких сомнений в достоверности, точности, честности. По состоянию на вечер 25 апреля ЦИК осталось принять протоколы только от трех окружных избирательных комиссий, один из которых - уточненный, и немного более сорока от участковых избирательных комиссий заграничного округа. Это не такое большое количество, которое могло бы свидетельствовать о затягивании», - сказал он.

Зампредседателя комиссии не стал прогнозировать дату официального объявления результатов выборов, но подчеркнул, что ЦИК выполнит требования законодательства и в десятидневный срок установит их.

По закону комиссия обязана установить результаты выборов до 1 мая включительно.

При этом в первом туре комиссия объявила итоги на три дня раньше предельного срока.

Напомним, 25 апреля Зеленский записал видеообращение, в котором обвинил ЦИК в затягивании официального объявления результатов выборов якобы с целью, чтобы инаугурация была назначена на дату, когда по закону уже не можно будет распустить Верховную Раду.

По состоянию на 25 апреля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах повторного голосования окружных избирательных комиссий 197 территориальных избирательных округов.

по результатам обработки 100% электронных протоколов по выборам президента Владимир Зеленский набрал73,22% голосов, Петр Порошенко - 24,45%.