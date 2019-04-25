Избранный президентом Украины Владимир Зеленский обвинил Центральную избирательную комиссию в затягивании оглашения результатов выборов.

Как заявил политик в своем новом видеообращении, затягивание происходит для того, чтобы инаугурация произошла после 27 мая, и он не имел возможность распустить Верховную Раду, сообщает УНИАН.

«Сейчас происходят очень забавные вещи. Победа есть, а полномочий нет. Кто-то от меня булаву прячет», — сказал он. Зеленский предполагает, что ЦИК затягивает оглашение результатов, чтобы Верховная Рада также оттянула инаугурацию и назначила ее на дату, более позднюю 27 мая.

Будущий президент считает, что это делается потому, что после этой даты он, по закону, не будет иметь права распустить парламент. «Мне кажется, что это несправедливо. Президент, у которого доверие – 73 процента, должен по крайней мере иметь право думать об этом и иметь эту возможность. Система боится. Это значит одно – мы всех победим», – отметил Зеленский.

Также он поздравил украинцев с наступающими праздниками и заверил, что все будет хорошо не на 73%, а «на все 100».

Напомним, по состоянию на 25 апреля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах повторного голосования окружных избирательных комиссий 197 территориальных избирательных округов.

по результатам обработки 100% электронных протоколов по выборам президента Владимир Зеленский набрал73,22% голосов, Петр Порошенко - 24,45%.