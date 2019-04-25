Антимонопольный комитет на заседании 25 апреля дал разрешение компании ООО «ДТЭК Нафтогаз» на приобретение у группы «VS Energy» акций «Киевоблэнерго» и «Одессаоблэнерго» в размере, обеспечивающем контроль более 50% в обоих предприятиях. Об этом сообщают «Наші гроші».

Голосование за это решение было раздельным – большинством от присутствующих на заседании членов АМКУ. Их фамилии станут известны после ответа Комитета на запрос.

По данным источников издания, «за» разрешение Ахметову голосовали председатель АМКУ Юрий Терентьев, его заместителя Мария Нижник и Нина Сидоренко, а также госуполномоченный Мария Процишен. Из присутствующих на заседании «против» голосовали только Светлана Панаиотиди и Агия Загребельского.

Этим приобретением группа Рината Ахметова существенно превысила порог 35% на рынке поставок электроэнергии, что является структурным признаком монополии.

Сейчас группа Ахметова контролирует более 80% тепловой энергогенерации, более 80% добычи энергетического угля, Бурштынский энергоостров, через который может осуществляться, но не осуществляется импорт в Украину дешевой электроэнергии из Европы.

Вопрос концентрации облэнерго был вынесен на заседание АМКУ 18 апреля, за три дня до проигрыша Петра Порошенко на выборах президента. Тогда решение отложили на неделю.