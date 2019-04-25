В Конституционном суде заявляют, что информация о возможном срыве инаугурации новоизбранного президента из-за увольнения главы КСУ Станислава Шевчука не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении собрания судей КСУ, сообщает LIGA.net.

«Эта информация полностью не соответствует действительности и является целенаправленной инсинуацией, цель которой - дискредитировать КС и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране», - отмечается в заявлении.

Судьи заверяют, что приведение новоизбранного президента к присяге – конституционная обязанность главы КСУ, «которая безусловно будет выполнена».

«Со стороны Конституционного суда Украины не возникнет никаких препятствий в осуществлении процедуры приведения новоизбранного президента Украины к присяге», - говорится в заявлении.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном срыве проведения инаугурации новоизбранного президента из-за отставки главы КСУ Станислава Шевчука.

Напомним, по результатам обработки 100% электронных протоколов по выборам президента Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов, Петр Порошенко - 24,45%.