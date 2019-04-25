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Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного № 5670-д. 

Законодательным актом установлено, что единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский.

Каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком как языком своего гражданства.

Порядок функционирования и применения государственного языка определяется исключительно законом и не может быть предметом регулирования подзаконных актов органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым или органов местного самоуправления.

Законом определен статус украинского языка как единственного государственного языка, предусматривает обязательность его использования на всей территории Украины при осуществлении полномочий органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также в других публичных сферах общественной жизни, которые определены этим законом.

Согласно Закону, «украинский язык как единственный государственный язык выполняет функции языка межэтнического общения, является гарантией защиты прав человека для каждого украинского гражданина независимо от его этнического происхождения, а также является фактором единства и национальной безопасности Украины».

Документ регулирует функционирование и применение украинского языка как государственного в сферах общественной жизни, определенных этим Законом, на всей территории Украины.

Законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в первом чтении Верховная Рада приняла в октябре 2018 года.

28 февраля 2018 Конституционный суд Украины признал закон «Об основах государственной языковой политики» (так называемый закон «Колесниченко-Кивалова») неконституционным из-за нарушения Верховной Радой процедуры его рассмотрения и принятия.

Это решение объявили обязательным, окончательным и таким, что не подлежит обжалованию. С тех пор в Украине не было действующего закона о государственном языке.

При доработке к документу было подано более 2 тыс. поправок.

Как известно, доработанный ко второму чтению законопроект о функционировании украинского языка как государственного опубликовали 27 февраля текущего года. Документ предусматривает украинизацию всех публичных сфер в государстве.

Народные депутаты начали рассматривать проект закона 28 февраля, однако к поправкам перешли только на следующей пленарной неделе, то есть с 12 марта.
ForUm

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