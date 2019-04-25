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Окружной административный суд Киева отказался отменить свое постановление о запрете конкурса на пост главы Государственной таможенной службы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

«У нас сегодня временная зрада. Судья админсуда сегодня отказался отменить постановление в обеспечение иска о запрете конкурса на председателя таможни», – написала она.

Таким образом, по словам министра, пока конкурс остается приостановленным в соответствии с решением комиссии.

«Будем апеллировать и бороться дальше за создание прозрачной и профессиональной таможни», – подытожила Маркарова.

Как ранее сообщал ForUm, 17 апреля Окружной административный суд города Киева по иску народного депутата Андрея Антонищака приостановил действие распоряжения правительства об объявлении конкурса на занятие вакантной должности председателя Государственной таможенной службы.
ForUm

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