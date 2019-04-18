Окружной административный суд города Киева по иску народного депутата Андрея Антонищак приостановил действие распоряжения правительства об объявлении конкурса на занятие вакантной должности председателя Государственной таможенной службы, сообщает пресс-служба суда.

«17 апреля судом принято решение удовлетворить соответствующее заявление об обеспечении иска и остановить действие распоряжения Кабинета Министров Украины «Об объявлении конкурса на занятие вакантной должности председателя Государственной таможенной службы». Кроме этого суд запретил Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы совершать действия по проведению соответствующего конкурса на основании указанного распоряжения Кабинета Министров Украины», – говорится в сообщении.

В суде отметили, что, принимая решение об удовлетворении заявления об обеспечении иска, исходили из того, что непринятие таких мер, очевидно, может привести к тому, что защита прав, свобод и интересов заявителя, в защиту которых подается административный иск, станет невозможной, или для их восстановления необходимо будет приложить значительные усилия и расходы.

Кроме этого, суд учел то, что заявитель ссылался на нормы закона, которые, по его мнению, нарушены при принятии и выполнении распоряжения правительства.

Напомним, Кабинет Министров в начале марта разделил ГФС на две структуры –Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

Предполагается, что Государственная налоговая служба будет реализовывать налоговую политику. Государственная таможенная служба в свою очередь будет отвечать за соблюдение таможенного законодательства.

Первый заместитель министра экономразвития и торговли Максим Нефедов примет участие в конкурсе на должность главы Государственной таможенной службы.