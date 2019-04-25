Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский заявил, что на оккупированных территориях уже составили списки для получения российских паспортов.

«У меня есть такая информация от партнерских правозащитных организаций, с которыми сотрудничает офис по поводу мониторинга нарушений прав на оккупированных территориях, что на сегодня списки людей, желающих получить паспорта, сформированы. Они после майских праздников активно начнут выдачу этих паспортов, все это прогнозируемо, они к этому готовились. Это четкий сценарий. Оккупационные администрации, которые работают в Луганской и Донецкой областях, к этому подготовлены, и этот указ является для них сигналом, чтобы они начинали работать. Информация есть у правозащитников, что такие списки составлены и людей приглашали, чтобы они писали предыдущие заявления, что они желают получить эти паспорта. Эти заявления отдавались представителям оккупационных администраций», - сказал он в комментарии 112 Украина.

Лисянский заявил, что четкой цифры у него нет, потому что лично этих списков не видел.

Он отметил, что на оккупированных территориях агитация по поводу выдачи российских паспортов проводилась в течение 2 лет.

«У граждан Украины, которые вынуждены проживать на оккупированных территориях в Луганской и Донецкой областях, потребности в получении паспорта РФ нет. Если бы она была, они бы агитационную кампанию не проводили, а просто раздавали. А так они вынуждены тратить средства и ресурсы, чтобы провести эту кампанию, чтобы люди захотели получать эти паспорта. Когда начнется активная фаза выдачи паспортов, я считаю, что это будет элемент давления, как это было на прошлогодних псевдовыборах», - заявил он.

Как сообщал ForUm, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Украина обратилась в Совет Безопасности ООН в связи с этим.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что указ Путина является ничем иным, как сознательной эскалацией агрессии против нашего государства и давлением на руководство Украины.