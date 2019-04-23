Управление внутреннего контроля Национального антикоррупционного бюро Украины завершило расследование фактов возможных неправомерных действий сотрудников НАБУ, сведения о которых содержит переписка, обнародованная в сюжете программы Bihus.info, сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что выводы расследования предоставлены Дисциплинарной комиссии, которая будет принимать решение о наличии в действиях сотрудника НАБУ состава дисциплинарного проступка.

«Указанное служебное расследование УВК начало 5 марта по инициативе первого заместителя Директора НАБУ. На время его проведения директор НАБУ отстранил от исполнения должностных обязанностей трех сотрудников Национального бюро, упомянутых в переписке, обнародованной журналистами, а именно: руководителя Главного подразделения детективов и двух детективов этого же подразделения», – сказано в сообщении.

О результатах служебного расследования УВК также проинформирует Государственное бюро расследований и Национальное агентство по предупреждению коррупции.

Напомним, 11 марта журналисты проекта Bihus.Info в очередной части журналистского расследования сообщили, что правоохранители получали тысячи долларов взяток, чтобы закрыть уголовные производства о коррупции в сфере обороны, в том числе по выводу компании «Оптимумспецдеталь» из перечня фирм, имеющих признаки фиктивности. Среди остальных фигурантов, журналисты указали на следователя киевского управления СБУ Дмитрия Москаленко, который якобы за взятки обещал «закрывать» претензии со стороны контрразведки.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по материалам журналистского расследования.

Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий отстранил старшего прокурора группы прокуроров от расследования возможного хищения чиновниками «Укроборонпрома» из-за провала в расследовании. Кроме того, двое детективов НАБУ, упомянутые в журналистском расследовании о коррупции в сфере обороны, отстраненны на время проведения служебного расследования.

В НАБУ заявили, что их внештатный агент Евгений Шевченко участвовал в проведении негласных следственных действий по делам о завладении газом и средствами Укрзализныци, его общение с директором компании «Оптимумспецдеталь» Андреем Рогозой было санкционировано руководством бюро.