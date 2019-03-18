Внештатный агент Национального антикоррупционного бюро Евгений Шевченко участвовал в проведении негласных следственных действий по делам о завладении газом и средствами Укрзализныци, его общение с директором компании «Оптимумспецдеталь» Андреем Рогозой было санкционировано руководством бюро, сообщила пресс-служба ведомства.

Основная часть переписки в 87 страницах касается расследований противоправной деятельности компаний, подконтрольных двум народным депутатам. Речь идет о фактах завладения 300 млн куб. м газа (уголовное производство № 52016000000000479 от 12.12.2016) и одном из эпизодов завладения средствами Укрзализныци (№52016000000000089 от 31.03.2016).

В первом случае к уголовной ответственности привлекаются должностные лица и неформальные кураторы ООО «Энергия-Новый Раздел» и ООО «Энергия-Новояворовск», бенефициарами которых являются два народных депутата (один из них - председатель Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта). Досудебное расследование по этому делу завершено, материалы открыты стороне защиты для ознакомления, после чего его направят в суд. Установленная сумма убытков – 1,4 млрд грн. В этом производстве наложен арест на две ТЭЦ, которые фактически принадлежат народным депутатам и использовались для совершения преступления их подчиненными. ТЭЦ переданы в управление АРМА.

Во втором уголовном производстве (по фактам завладения средствами «Укрзализныци») дела в отношении двух лиц направлены в суд.

В общем, в упомянутых двух уголовных производствах детективы НАБУ привлекли к ответственности 15 человек. Общая сумма убытков из-за коррупции составляет 1,5 млрд грн.

Что произошло?

В течение 2015-2017 годов тогдашний первый заместитель начальника филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця» (в переписке это лицо упоминается как «Эдик») совместно с народным депутатом - председателем Комитета ВР по вопросам транспорта, помощником-консультантом которого он был, организовали коррупционную схему. Через подконтрольные предприятия-посредники они поставляли на Укрзализныцю продукцию железнодорожного назначения по завышенным ценам, из-за чего последняя понесла убытки на общую сумму более 200 млн грн.

Когда эти факты стали активно исследовать детективы Бюро в ходе открытого ими уголовного производства, «Эдик» занервничал и начал искать пути, как «договориться» с НАБУ. В конце 2016 «Эдик» узнал, что его знакомый, сотрудник СБУ (в переписке «Дима М») дружит с бизнесменом Андреем Рогозой (в переписке «RAN»), который, в свою очередь, поддерживает дружеские отношения с лицом, якобы имеющим определенные связи с Национальным антикоррупционным бюро Украины (в переписке - «Женя Шевченко»).

«Эдик» обратился к сотруднику СБУ («Дима М»), чтобы тот помог ему наладить коммуникацию с представителями НАБУ, уполномоченными принимать решения по уголовным производствам, которые затрагивали интересы «Эдика» и его патрона. За что «Эдик», как видно из переписки, пообещал хорошо заплатить.

Получив обещание щедрой оплаты за посреднические услуги, «Дима М» начал обсуждать детали с Рогозой. По завершению тот пошел к своему знакомому Шевченко и сообщил, что к нему через третьих лиц обратился «Эдик» как представитель интересов народного депутата. «Эдик» стремился закрыть все уголовные производства, где фигурирует «Корпорация «КРТ», конечным бенефициаром которой является народный депутат. «Цена вопроса», как видно из переписки, была следующей: 0,5 - 1 млн долл. за закрытие уголовных производств по Укрзализныце, 2-2,5 млн долл. за закрытие уголовных производств по факту хищения газа на двух ТЭЦ.

После чего Шевченко обратился к детективам НАБУ и сообщил о предложении от «Эдика».

Детективы Национального бюро решили воспользоваться этой возможностью. По согласованию с прокурорами САП они получили разрешения Апелляционного суда. Киева на проведение негласных следственных действий, к участию в проведении которых привлекли Шевченко на добровольной основе в порядке, предусмотренном ч.1 ст.275 УПК Украины и п.12 ч. 1 ст.17 Закона Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» и которые продолжались почти полгода: с ноября 2016 по апрель 2017. В течение этого времени Евгений имел две встречи с «Эдиком», которые должным образом задокументированы. Соответствующие записи приобщены к материалам уголовного производства.

Андрей Рогоза и «Эдик» считали Шевченко приближенным к руководству Национального бюро и думали, что он сможет повлиять на принятие решений. Именно такую ​​легенду в интересах следствия для получения фактов противоправной деятельности поддерживали Евгений и детективы НАБУ.

Шевченко сообщили общеизвестные (публично доступные) обстоятельства уголовных производств, которые интересовали «Эдика»: описание схемы совершения преступления, размер установленных убытков, пути возможного смягчения уголовной ответственности в случае содействия в раскрытии преступления, возмещение причиненного ущерба, признание вины, и тому подобное. Без осведомленности в этих вопросах поддерживать диалог с «Эдиком» было бы невозможно.

Во время общения Рогоза, который является конечным бенефициаром ООО «Оптимумспецдеталь», сообщил Шевченко, что его компания проверяется детективами НАБУ в рамках расследования другого уголовного производства - по факту завладения денежными средствами ГП «Харьковский бронетанковый завод». Он попросил Шевченко познакомить его с кем-то из детективов, которые расследовали упомянутое производства, для того, что довести информацию о якобы законном характере деятельности его предприятия и сообщить «реальные» факты противоправной деятельности предприятий ГК «Укроборонпром», с которыми он был знаком. Для поддержания легенды Шевченко, а также с целью возможного получения от Рогозы сведений о коррупционных проявлениях в деятельности предприятий ГК «Укроборонпром», это и было сделано.

Но уже после первой встречи «Эдик», скорее всего, осознал, что пути решения проблемных вопросов, которые озвучил Шевченко, общедоступны в рамках уголовного процесса, и они не соответствуют его и народного депутата ожиданиям полностью избежать уголовной ответственности за совершенные преступления. Поэтому он решил добиться закрытия уголовных производств, для чего, по его плану, «RAN» и «Дима М» должны были найти в НАБУ сотрудников, настроенных «на конструктив».

Судя по обнародованной переписке, требовательность «Эдика» раздражала «RAN», и «Диму М», вызывая между ними оживленные дискуссии, в которых «RAN» прибегал к откровенным домыслам обстоятельств и самовольной трактовке событий, чтобы убедить «Дима М», так же как и «Эдика» и народного депутата, в собственной способности достичь желаемого результата. Более того, из содержания переписки, особенно финальных частей, похоже на то, что «RAN» под видом «предоплаты» получил неправомерную выгоду для себя, сообщив при этом «Дима М», средства будто переданы представителям Национального бюро.

«Однако если сопоставить содержание переписки между «RAN» и «Дима М» и между «RAN» и Шевченко, можно легко заметить: получая критику от «Дима М» о том, что «дело не клеится» и требования вернуть «аванс» и соглашаясь с такими требованиями, «RAN» в то же время не выдвигает аналогичные претензии к Евгению. Это свидетельствует об отсутствии фактической передачи любой неправомерной выгоды для работников Национального бюро», - заявили в НАБУ.

В какой-то момент «Эдик», очевидно, что-то заподозрил (сказывался его предыдущий опыт оперативной работы в рядах СБУ) или веру в способности Шевченко «решить вопрос», поэтому прекратил их инициировать.

Что в итоге?

Информация, полученная на встречах Шевченко с «Эдиком» во время проведения санкционированных негласных следственных действий, стала важным элементом доказательной базы для ряда уголовных производств НАБУ.

Благодаря им, в частности, удалось собрать достаточно материалов для сообщения «Эдику» (экс-первому заместителю руководителя филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця») о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 ч.2 ст. 28 ч.1 ст.205 и ч.ч. 2,3 ст.27 ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины. Он задержан и в дальнейшем избрана мера пресечения в виде залога в размере 5 млн грн.

Эти материалы стали основой для подготовки представления о снятии депутатской неприкосновенности с председателя Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта (сейчас САП устраняет недостатки в представлениях для повторного направления в ГПУ).

Кроме «Эдика» к уголовной ответственности привлечены за причастность к завладению более 93 млн грн руководство завода по производству стрелочной продукции, основатель-директор фиктивной компании-победителя торгов (ООО «Арго»), директор компании-посредника (ООО «Корпорация КРТ») - в общем семь человек.

Во время встреч Евгения и «Эдика» удалось выяснить его отношение к таким компаниям, как ООО «Корпорации КРТ», ООО «Арго», ООО «Экспозиция», ООО «Еврооснова-СМ», которые были задействованы в преступных схемах, а также к одному из предприятий с признаками фиктивности - ООО «Лембуд», на которое выводилась часть средств, полученных преступным путем.

В апреле 2018 Антимонопольный комитет Украины на основании сведений, полученных от НАБУ, начал собственное расследование и установил факт сговора в действиях ООО «Экспозиция» и «Еврооснова-СМ», результатом которой стало искажение результатов государственных закупок Укрзализныци на сумму более 330 млн грн. По итогам расследования АМКУ в январе 2019 года оштрафовало ООО «Экспозиция» на 12,9 млн грн, а ООО «Еврооснова-СМ» - на 980 тыс. грн

Детективы Национального бюро продолжают расследовать ряд других эпизодов коррупционных злоупотреблений на Укрзализныце, к которым, в частности, имеет отношение «Эдик» и которые, при условии проактивной участия прокуроров САП в досудебном расследовании, тоже могут быть направлены в суд с обвинительными актами по ряду причастных человек.