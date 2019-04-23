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Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что поддерживает прямой диалог Владимира Зеленского, который победил во втором туре выборов президента, и российского лидера Владимира Путина. Об этом Волкер сказал в интервью программе NewsHour для американской службы общественного вещания PBS, сообщает УНИАН.

Волкер подчеркнул, что разделяет позицию Зеленского о конфликте на Донбассе, когда тот заявил, что ни у кого нет ответа, как остановить президента РФ Владимира Путина, но необходимо продолжать переговоры для достижения перемирия.

«Я думаю то, что он сказал о конфликте и о своем подходе, сейчас абсолютно правильно. Он твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Он хочет вернуть земли. Он не собирается отступать от этого», - подчеркнул Волкер.

«Это важно для Украины и России иметь непосредственные обсуждения, и поэтому, я думаю, что его желание разговаривать с Путиным - это правильное дело, а не плохое», - добавил он. Также спецпредставитель США считает, что победа Зеленского на выборах в Украине может создать новую возможность для диалога с Путиным.

«Будем надеяться, что это так, поскольку это новый президент, просто возможность для нового старта с диалогом, хотя позиция России относительно вторжения и оккупации территории является действительно тем, что требует изменения», - подчеркнул Волкер.

Напомним, 21 апреля в Украине состоялся второй тур президентских выборов.  

По результатам обработки 99,03% протоколов, за шоумена Владимира Зеленского голоса отдали 73,22% избирателей, за действующего Главу государства Петра Порошенко – 24,46%.

Как сообщил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, президент США Дональд Трамп поздравил по телефону с победой на выборах президенты Украины Владимира Зеленского, а также весь украинский народ с честными и демократическими выборами.

В Государственном департаменте США заявили, что с нетерпением ожидают работы с Зеленским.
ForUm

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