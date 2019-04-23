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Государственный департамент выступил с официальным заявлением относительно выборов президента Украины, отметив, что США с нетерпением ожидают работы с Владимиром Зеленским, сообщает Громадське.

«Соединенные Штаты поздравляют избранного президента Владимира Зеленского с победой на президентских выборах. Мы также поздравляем украинский народ с проведением выборов, которые отражают прочность демократии в Украине через 5 лет после Революции Достоинства и после пяти лет безжалостной российской агрессии», — заявили в ведомстве.

США отмечают, что выборы были мирными и конкурентными, а их результат отражает волю народа. «Соединенные Штаты неуклонно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ и продолжат поддерживать Украину в процессе проведения необходимых реформ. Мы с нетерпением ожидаем работы с избранным президентом Владимиром Зеленским для достижения общей цели обеих стран — безопасной, процветающей, демократической и свободной Украины», — подчеркнули в Госдепе.

Напомним, 21 апреля в Украине состоялся второй тур президентских выборов.  

По результатам обработки 99,03% протоколов, за шоумена Владимира Зеленского голоса отдали 73,22% избирателей, за действующего Главу государства Петра Порошенко – 24,46%.

Как сообщил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, президент США Дональд Трамп поздравил по телефону с победой на выборах президенты Украины Владимира Зеленского, а также весь украинский народ с честными и демократическими выборами.

 
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