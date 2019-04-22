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Президент США Дональд Трамп поздравил по телефону с победой на выборах президенты Украины Владимира Зеленского, а также весь украинский народ с честными и демократическими выборами. Об этом сообщил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

«Президент Трамп позвонил поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах и украинский народ с мирными и демократическими выборами. Мы будем и дальше поддерживать усилия Украины в восстановлении территориальной целостности и отражения агрессии», - написал он в Twitter.

Напомним, 21 апреля в Украине состоялся второй тур президентских выборов.  

По результатам Национального экзит-пола по состоянию на 20:00, на выборах президента Украины шоумен Владимир Зеленский набирал 73% голосов избирателей, а действующий Глава государства Петр Порошенко – 25,5%.

Экзит-полы, проведенные для ТСН и телеканала 112 Украина, также свидетельствуют об уверенной победе Зеленского.

Кандидат в президенты Петр Порошенко сказал, что позвонит своему оппоненту Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить его после объявления результатов Национального экзит-пола.
ForUm

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