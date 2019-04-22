К серии взрывов в церквях и гостиницах Шри-Ланки, унесших жизни 290 человек, причастна международная экстремистская сеть, заявили власти страны, сообщает BBC.

Ранее СМИ сообщали, что местная джихадистская группировка «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» взяла на себя ответственность за взрывы. Однако в правительстве считают, что руководство действиями джихадистов осуществляла международная исламистская группировка.

«Мы не верим в то, что эти нападения были осуществлены группировкой, которая базируется в нашей стране. Действовала международная группировка, без помощи которой эти нападения не могли быть осуществлены», - заявил пресс-секретарь правительства Шри-Ланки Раджита Сенаратне.

Ранее премьер-министр Ранил Викрамасингхе заявил, что Шри-Ланке потребуется помощь других стран для выявления возможных зарубежных связей местных экстремистов.

Как сообщалось, 21 апреля взрывы на Шри-Ланке произошли в церкви Святого Антония в городе Коломбо, церкви Святого Себастьяна в западном прибрежном городе Негомбо и другой церкви в восточном городе Батикалоа примерно в 8.45 (по местному времени).

Три взрыва прогремели в пятизвездочных отелях - Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Иностранцы и местные, которые получили ранения в результате этих взрывов, были доставлены в больницу в городе Коломбо.

Правительство Шри-Ланки объявило комендантский час. Также введены ограничения на пользование социальными сетями. В Коломбо отменены все пасхальные мессы.

В результате взрывов погибли 290 человек.

Местная полиция сообщила, что 24 человека были арестованы.

22 апреля в Коломбо во время разминирования сдетонировал начиненный взрывчаткой фургон, который был припаркован около церкви.