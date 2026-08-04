Народна премія «Золотий ліфон» оголосила переможців

Оголосили переможців премії "Золотий ліфон". Серед лавреатів поети і письменники Ігор Мітров, Артем Чех, Василь Піддубний, Андрій Любка, Сергій Жадан, Артур Дронь та Артем Полежака. про це повідомило «Читомо».

Місця розподілилися наступним чином:

1. Культурний критик, журналіст, музикант Альберт Цукренко.

2. Музикант, співак та ведучий Зіновій Карач.

3. Диригент Вадим Яценко, який нещодавно очолив хор імені Григорія Верьовки.

4. Вокаліст гуртів "Мертвий півень" та "Green Silence" Юрій Рокецький. Серед його здобутків - відзначили книжку "Всьо чотко" про Сергія Кузьмінського, лідера гурту "Брати Гадюкіни".

5. Актор, режисер і шоумен Олександр (Колмен) Сердюк.

Шосте місце цього року ніхто не посів. На нього був номінований Сашко (Обрій) Кучеренко, але організатори його дискваліфікували. Причина - вірш "Спляча красуня", який організатори розцінили як об’єктивізацію беззахисної жінки.

7. Поет та військовослужбовець Ігор Мітров.

8.П исьменник і військовослужбовець Артем Чех.

9. Фронтмен гурту Kozak System Іван Леньо.

10. Письменник та військовослужбовець Василь Піддубний (Сірий Кіт).

11. Письменник і волонтер Андрій Любка.

12. Письменник і музикант Сергій Жадан.

13. Письменник та військовослужбовець Артур Дронь.

14. Поет Артем Полежака.

15. Актор Олексій Гнатковський.

"Золотий ліфон" - народна премія, яка визначає найпривабливішого та найсексуальнішого митця української культури. Її започаткувала викладачка хімії Ганна Арінархова. Вперше премію вручили 2019 року - тоді переможця обирали серед відвідувачок літературних фестивалів "Книжковий Арсенал", "Форум видавців" та музичного фестивалю "Бандерштат".

Першим лавреатом став письменник і музикант Сергій Жадан. Він же вдруге поспіль очолив рейтинг у 2020 році.

У 2021 році премію отримав поет Юрій Іздрик, а у 2023-му формат премії змінили через повномасштабну війну: відзнаку присуджували митцям, які стали на захист України. Тоді переміг поет Артем Полежака, а премія отримала назву "Кевларовий ліфон".

У 2024 році до звичного формату повернулися, а лавреатом став актор Олексій Гнатковський, відомий, зокрема, роллю у фільмі "Довбуш".