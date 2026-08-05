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Суспiльство

В Україні 5 серпня прогнозують до +38°, без опадів

В Україні 5 серпня прогнозують до +38°, без опадів

У середу, 5 серпня, в Україні утримається суха й спекотна погода. У більшості областей температура повітря вдень сягатиме 35-38°, лише на сході та північному сході очікується 30-34°. Про це Український гідрометцентр повідомив у Фейсбуці.

Уночі температура становитиме 18-23°. Опадів не прогнозують. Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві та області 5 серпня також сухо й спекотно.

У столиці вночі прогнозують 21-23°, вдень – 35°. На Київщині вночі температура становитиме 18-23°, удень повітря прогріється до 35-38°.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

прогноз погодиУкргідрометцентрпогода в Україні
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