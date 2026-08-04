Армія ворога просунулась поблизу одного з населених пунктів на Харківщині – DeepState

Російська окупаційна армія станом на 4 серпня має певні успіхи у Харківській області. Росіянам вдалося просунутися поблизу одного з населених пунктів Куп'янського району. Про це інформують аналітики DeepState.

Як свідчать дані карти, просування зафіксоване біля села Устинівка Куп'янського району.

"Ворог просунувся поблизу Устинівки", — йдеться у повідомленні.

Раніше моніторинговий проєкт DeepState повідомляв, що у липні російські окупанти окупували більше української території, ніж Сили оборони України повернули.

Аналітики зауважили, що йдеться про зміну приростів у травні-липні, адже успіхи Сил оборони демонструються із затримкою.

Зокрема, у липні українські війська зменшили площу окупованих територій на 52 кв км, 25 кв км припадає на травень і 27 кв км на червень.

З огляду на це, чистий приріст ворога у липні міг становити 88 кв км. Успіхи Сил оборони у липні були значно менші за попередні, але були, додали у DeepState.

Експерти пояснили, що такі дані пояснюються операційною безпекою, коли про успіхи України оголошують із затримкою, яка потрібна для успішного завершення.

У цілому ще на двох ділянках був успіх у щонайменше 49 та 83 кв км відповідно, тому тільки-но буде офіційно оголошено про успіхи Сил оборони, то аналітики відкриють деталі та перерахують статистику.