Сили оборони залучає бойових роботів для боротьби з російськими окупантами – Bloomberg

Українські Сили оборони дедалі активніше використовують наземні роботизовані комплекси на полі бою, що дозволяє виконувати бойові й логістичні завдання без ризику для військових. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Видання наводить приклад одного з боїв на сході Донецької області, де російську штурмову групу атакував бойовий робот, оснащений вогнеметом. За словами головного інженера 93-ї окремої механізованої бригади з позивним "Маг", після того, як робот підпалив суху траву навколо російських військових, по них відкрив вогонь український кулеметний розрахунок.

Як зазначає Bloomberg, цього року Україна планує виготовити щонайменше 50 тисяч безпілотних наземних платформ, щоб посилити можливості війська в умовах війни.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що сучасну оборону вже неможливо уявити без безпілотних систем.

"Вже неможливо уявити оборону без дронів, і те саме стосується безпілотних наземних транспортних засобів. Логістика на передовій, евакуація поранених, бойові завдання – використання безпілотних наземних транспортних засобів зараз розширюється найшвидшими темпами", – зазначив глава держави.

Bloomberg також звертає увагу на нещодавню операцію на Кінбурнській косі, під час якої морський безпілотник доставив на узбережжя бойового робота Wolly 7.62. Оснащена кулеметом машина відкрила вогонь по російських позиціях, змусивши окупантів відступити, після чого самознищилася.

За словами українських військових, наземні роботизовані комплекси дедалі частіше використовуються для доставки боєприпасів, евакуації поранених, мінування та безпосередньої підтримки штурмових дій. Це дозволяє зменшити втрати особового складу.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді зазначив, що зона на глибину близько 25 кілометрів від лінії бойового зіткнення фактично перетворилася на "зону смерті" через високу насиченість дронами, тому заміна людей роботизованими системами стає критично важливою.

Водночас Bloomberg зазначає, що Росія також активно вдосконалює власні безпілотні технології, зокрема модернізує дрони типу "Шахед" та застосовує ударні безпілотники, керовані через волоконно-оптичний кабель.

На думку авторів матеріалу, українські технологічні рішення вже викликають значний інтерес серед західних партнерів. Країни НАТО дедалі активніше вивчають досвід України у сфері застосування безпілотників і роботизованих систем, а Київ укладає нові оборонні партнерства та угоди про співпрацю у виробництві безпілотної техніки.

У матеріалі також нагадують, що у квітні президент Володимир Зеленський повідомив про перший випадок, коли українські військові змусили російських окупантів залишити позиції, використавши виключно наземних роботів і безпілотники, без безпосередньої участі піхоти. За оцінкою американських військових експертів, такий досвід може суттєво вплинути на розвиток сучасної військової тактики.