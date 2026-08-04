Україна посилила удари по нафтовому ланцюгу РФ

Україна у липні продовжила посилювати удари по російському ланцюгу постачання нафти.
Минулого місяця великі російські нафтопереробні заводи та нафтові танкери, а також морська інфраструктура та основні нафтопроводи зазнали щонайменше 30 ударів, повідомляє Bloomberg.
Це другий за величиною щомісячний показник кількості ударів з часу початку повномасштабного вторгнення Росії.
Посилення ударів по нафтовому ланцюгу Росії відбувається в період, коли глобальні енергетичні ринки залишаються під значним тиском, що підвищує ризики нестабільності у постачанні.
Фото: Exilenova+.Автор: Галина Роюк