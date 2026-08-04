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Війна

Україна посилила удари по нафтовому ланцюгу РФ

Україна посилила удари по нафтовому ланцюгу РФ

Україна у липні продовжила посилювати удари по російському ланцюгу постачання нафти.

Минулого місяця великі російські нафтопереробні заводи та нафтові танкери, а також морська інфраструктура та основні нафтопроводи зазнали щонайменше 30 ударів, повідомляє Bloomberg.

Це другий за величиною щомісячний показник кількості ударів з часу початку повномасштабного вторгнення Росії.

Посилення ударів по нафтовому ланцюгу Росії відбувається в період, коли глобальні енергетичні ринки залишаються під значним тиском, що підвищує ризики нестабільності у постачанні.

Фото: Exilenova+.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяНПЗУкраїнанафтавійна
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