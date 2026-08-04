Зеленський визначив три пріоритети у відносинах з Євросоюзом

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розглядає вступ до Євросоюзу не лише як політичне чи економічне завдання, а передусім як безпекову необхідність для всієї Європи. Про це він повідомив за результатом наради з посадовцями, що відповідають за європейську інтеграцію.

За його словами, саме членство України в ЄС здатне усунути геополітичну невизначеність, якою РФ користувалася десятиліттями для дестабілізації регіону.

Зеленський зауважив, що 2026 року відкрили два переговорні кластери щодо вступу, а найближчим часом готується відкриття ще чотирьох. Президент повідомив, що з української сторони виконано всі умови, щоб рішення Євросоюзу було позитивним.

"Разом із Прем’єр-міністром Сергієм Корецьким, новим віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволодом Ченцовим і профільними заступниками керівника Офісу Сергієм Кислицею та Ігорем Жовквою домовилися про три пріоритети, які надалі повинні бути реалізовані", — повідомив він.

У результаті вони визначили три пріоритети у відносинах з ЄС:

Повноцінний вступ до ЄС як стратегічне завдання безпеки для України та Європи.

Секторальна інтеграція — максимальне використання можливостей для включення України у європейські процеси.

Практична співпраця з Євросоюзом для отримання рішень і пакетів підтримки, що забезпечать стійкість України взимку.

Президент додав, що разом із силою України ЄС отримає нові безпекові спроможності, що посилить європейський компонент євроатлантичної спільноти. Він також висловив упевненість у результатах переговорів та подякував міжнародним партнерам за підтримку.

Раніше ForUA повідомляв, що посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова повідомляла, що вступ України до ЄС у 2027 році є складним для досягнення терміном, оскільки сама процедура ратифікації доволі довготривала.