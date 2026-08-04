У ДПСУ пояснили, коли загроза з боку Білорусі буде вважатися реальною

Загроза з боку Білорусі стане реальною у разі спроб дестабілізувати ситуацію безпосередньо на українсько-білоруському кордоні або організувати там провокації.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що ситуацію вважатимуть небезпечною, якщо розпочнуться провокації або спроби дестабілізації безпосередньо вздовж лінії кордону.

Водночас Сили оборони України суттєво посилили позиції на кордоні з Білоруссю. Роботи з укріплення цієї ділянки тривають постійно.

До них залучені інженерні підрозділи Держприкордонслужби, інші складові Сил оборони, а також місцеві органи влади.

– Кожна складова разом працюють над тим, щоб наростити інженерні загородження, які включають також знищення шляхів, якими могли б рухатися через кордон, – повідомив він.

Крім того, фахівці облаштовують системи відеоспостереження та фортифікаційні споруди. Підрозділи Збройних сил України також посилюють мінно-вибухові загородження на найбільш загрозливих напрямках.

Основні роботи на кордоні з Білоруссю передбачають:

посилення інженерних загороджень;

знищення шляхів, придатних для пересування військової техніки;

встановлення систем відеоспостереження;

будівництво фортифікаційних укріплень;

нарощування мінно-вибухових загороджень на небезпечних ділянках.

Раніше ForUA повідомляв, що у Білорусі формують нову десантно-штурмову бригаду, яку планують розмістити поблизу Гомеля — приблизно за 40 км від українського кордону.