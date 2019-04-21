По состоянию на 20:00 явка избирателей во втором туре выборах президента Украины составила 62,06%, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.
Данные о явке поступили со 198 из 199 территориальных избирательных округов.
Лидерами по активности избирателей являются, Львовская область (67,34), Киев (65,86), Днепропетровская (65,82%), Полтавская области (64,88%) и Харьковская области (64,6%).
Самая низкая явка в Закарпатской области (46,38%).
Напомним, по результатам Национального экзит-пола по состоянию на 20:00, на выборах президента Украины шоумен Владимир Зеленский набирал 73% голосов избирателей, а действующий Глава государства Петр Порошенко - 25,5%.
Экзит-полы, проведенные для ТСН и телеканала 112 Украина, также свидетельствуют об уверенной победе Зеленского.
Кандидат в президенты Петр Порошенко сказал, что позвонит своему оппоненту Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить его после объявления результатов Национального экзит-пола.
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