В ночь на 4 ноября в США начался подсчет голосов, который должен определить следующего президента Соединенных Штатов. Учитывая невероятную поляризацию американского общества и распространенное мнение о том, что эти выборы являются историческими, эксперты и медиа сходятся во мнении, что явка поставит исторический рекорд.

Впрочем, рекорды в США – вещь условная. К примеру, в 2016 году, когда Дональд Трамп получил должность в борьбе с Хиллари Клинтон, на участки пришло только... 55,7% избирателей! По меркам США эта явка была очень высокой. По меркам других западных стран – откровенно мала. Например, в Украине явка на президентских выборах лишь однажды в истории упала чуть ниже 60% – в 2014 году, когда на Донбассе разгоралась российская гибридная агрессия и далеко не везде удалось провести голосование.

Но почему так происходит в США? Почему влиятельного политика мира выбирает только относительно небольшая часть его соотечественников?

В этой статье мы объясним особенности американских выборов, которые влияют на этот странный показатель; дадим ответ, почему в Штатах можно голосовать многими различными способами, в том числе по почте, не дожидаясь дня выборов.

При этом напомним, что в США можно набрать большинство голосов, но не стать президентом, потому что голоса считаются не напрямую, а с помощью механизма выборщиков. И самое интересное – даже после подсчета голосов часть выборщиков имеет возможность проголосовать за другого кандидата.

Поэтому сохраняется шанс, что 4 ноября мы не будем иметь уверенности в том, кто станет следующим президентом США.

Почему США голосуют во вторник?

У Украины есть опыт проведения выборов во все времена года – от зимы до осени.

При этом в Штатах все федеральные выборы – включая президентские и парламентские – происходят только в ноябре. «День голосования» в США законодательно установлен как первый вторник после первого понедельника ноября.

В этом году он пришелся на 3.11.

Этот выбор уходит корнями в XVIII век, когда Штаты были преимущественно аграрной страной – в этой сфере было занято подавляющее большинство населения. Именно с тех пор голосование проводят в ноябре. Это – время, когда урожай уже собрали (то есть фермеры могут подумать не о работе, а о будущем государства), но погода еще не слишком суровая, чтобы помешать голосованию и подсчету голосов. А чтобы день выборов не совпадал с религиозным праздником, «Днем всех святых» 1 ноября, добавили сложную формулу о «вторнике после первого понедельника ноября».

Выбор именно вторника как дня голосования также не случаен и также основан на требованиях прошлых веков.

По тогдашним соображениями, в воскресенье голосовать нехорошо – в этот день надо идти в церковь. По средам в Штатах традиционно проводили фермерские ярмарки, поэтому этот день также не подходит. А еще, по меркам XVIII-XIX веков, надо было предусмотреть один свободный день прямо перед днем ​​голосования для организации участков и, при необходимости, для переезда избирателей к месту голосования. То есть в понедельник и четверг (после церкви и ярмарки) голосовать тоже не получается. Из оставшихся вариантов выбрали вторник.

Впрочем, в XXI веке этот выбор кажется странным.

Америка уже давно не аграрное государство. Вторник – рабочий день для подавляющего большинства американцев, и не каждый может пойти на участок. Однако традицию в США уважают, и поэтому призывы изменить день голосования если и звучат, то остаются маргинальными.

Чтобы побороть эту проблему, в некоторых штатах день выборов объявили выходным. В других власть стимулирует работодателей предоставлять своим сотрудникам по крайней мере несколько часов, а то и целый день оплачиваемого времени для голосования.

Но, наверное, самым эффективным стало разрешение голосовать не только в день выборов. О нем – чуть позже, а сначала напомним, как выбирают президента США.

Малоизвестные детали «системы выборщиков» США

О том, что в США президента избирают не на прямых всенародных выборах, а посредством так называемой »коллегии выборщиков», многие слышали. Особенно – после выборов президента в 2016 году.

В публичной плоскости обычно говорят об этих выборах как о борьбе двух лидеров (Трампа и Байдена сейчас, Трампа и Клинтон в 2016 году). Однако на самом деле кандидатов больше. Так, четыре года назад в бюллетене было семь фамилий. Также в большинстве штатов можно было вписывать своего кандидата вне этого списка. Например, Берни Сандерс хоть и не был официальным кандидатом, но набрал 112 000 голосов.

Поэтому ни один из лидеров гонки тогда не получил поддержку большинства. При этом Клинтон заметно опередила своего соперника – ее поддержали 48,18% американцев, принявших участие в выборах. Трамп получил 46,09% – но именно он стал победителем, причем, в подсчетах по американской системе, его победа была несомненной – 306 выборщиков против 232 у Клинтон.

Причина этой системы в том, что Соединенные Штаты – это не унитарное государство, а федерация. И не только по названию (как, скажем, РФ), а с реально высокими полномочиями штатов (например, законодательство в разных штатах несколько отличается). Поэтому и результаты выборов каждый штат считает отдельно. И там, где один из кандидатов набрал хотя бы на 1% больше, чем другие соперники – все «голоса штата» зачисляются ему: кандидат-победитель получает право назначить своих людей в так называемую «коллегию выборщиков».

Каждый штат имеет свою квоту выборщиков, равную числу членов обеих палат Конгресса от данного штата. Штат с наибольшим количеством населения, Калифорния, имеет наибольшее количество голосов в коллегии – 55 из 538. Семь наименьших – по три выборщика, но в пересчете на количество населения у них – больше всего голосов.

Именно эти выборщики – а не обычные граждане – в конце концов выбирают нового президента США.

А теперь сюрприз: они вполне могут выбрать другого кандидата, чем тот, которого они обязались поддержать.

Да, действия выборщиков не являются абсолютной формальностью. С подсчетом голосов по штатам выборы не заканчиваются.

Тем более, что голосование коллегии происходит почти спустя полтора месяца после дня голосования. В этом году оно состоится 14 декабря. А за это время теоретически могут произойти головокружительные изменения.

Выборы без веры

Не существует ни одного федерального закона или конституционной нормы, которая бы заставляла членов коллегии выборщиков голосовать так, как им поручили избиратели их штата. Есть даже специальный термин для таких людей – «разочарованные выборщики», то есть те, которые потеряли доверие к своему кандидату.

Чтобы предотвратить это явление, в нескольких штатах ввели местные нормы, по которым голос «разочарованного выборщика» считается недействительным. Некоторые другие – ввели денежные штрафы.

В США был ряд случаев «неправильного» голосования выборщиков. Самая массовая такая история произошла в 1872 году, когда кандидат, занявший второе место на выборах, умер до встречи коллегии, и голосование выборщиков за него было лишено смысла. А самая свежая – в 2016 году, на уже неоднократно упомянутых выборах Трамп-Клинтон, где десять выборщиков попытались проголосовать иначе. «Попытались» – потому что это удалось не всем. Голоса трех «разочарованных» аннулировали власти их штата. Однако семь голосов действительно распределились не по плану (что, впрочем, не изменило победителя).

Однако в случае, если ставки будут слишком высокими – например, если разрыв между Трампом и Байденом в коллегии будет составлять всего несколько голосов – «борьба за разочарование» чужих выборщиков развернется не на шутку.

Поэтому можно быть уверенным: чтобы 4 ноября 2020 года один из кандидатов мог заявить об уверенной победе, ему нужен убедительный отрыв от соперника, в несколько голосов коллегии. Иначе США и весь мир ждет «увлекательная» сага с попыткой изменить результаты голосования, которая продлится до середины декабря. А в случае потери победителем абсолютного большинства голосов – и дольше.

Поскольку в этом случае право определять победителей выборов – президента и вице-президента США – переходит Конгрессу – Палате представителей и Сенату соответственно.

Выборы по почте

В США голосуют далеко не только в день выборов. Учитывая то, что это – вторник, в стране давно приняли решение, которое позволяет раннее голосование. Все более распространенными становятся также специальные машины, в которые избиратели складывают бюллетени; это позволяет отказаться от урн, частично автоматизировать подсчет и решить проблему с безопасным хранением бюллетеней тех избирателей, которые проголосовали заранее.

Но гораздо интереснее другое голосование – почтовое.

Есть байка (которая вполне может быть правдой) об украинском политике, который во время визита в США сказал американским партнерам: «Если бы у нас действовала ваша избирательная система, то самым влиятельным человеком страны был бы руководитель Укрпочты».

Дело в том, что в США значительная часть избирателей голосуют не в день выборов, а заранее. В том числе – по почте. При желании избиратель может получить свой бюллетень заранее, заполнить его и отправить на свой участок или в избирательную комиссию – то есть опять же по почте, или лично бросив конверт с заполненным бюллетенем в специальные ящики для сбора результатов почтового голосования.

Правила почтового голосования очень отличаются от штата к штату (снова напомним, что США – это федерация). Впрочем, в большинстве штатов такой механизм доступен для избирателей. А в пяти штатах, в том числе в штате Вашингтон на Западном побережье, почти 100% избирателей голосуют по почте.

Четыре года назад этот способ голосования выбрала примерно четверть тех, кто голосовал за президента США. Однако в этом году, из-за пандемии и нежелания многих американцев лишний раз идти в места скопления людей, их количество буквально зашкаливает.

Точное количество почтовых голосов станет известно только после их подсчета в ночь выборов. Между тем по состоянию на начало ноября уже известно ориентировочно о 62 миллионах почтовых голосов – и это количество еще может расти, пишет АВС.

Не исключено, что из-за этого победителя выборов в США будет невозможно быстро установить.

Ведь еще 29 млн бюллетеней могут поступить в последние дни или даже после дня голосования – и они будут засчитаны. Разные штаты установили разный дедлайн поступления конверта с бюллетенем для его зачисления.

Ранее такая проблема также существовала, но количество поздних отправлений не было решающим. А сейчас речь идет о миллионах!

Важная деталь.

Так исторически сложилось, что по почте склонны голосовать избиратели Демократической партии, то есть соперники Трампа. Поэтому Трамп уже несколько месяцев подряд атакует систему почтового голосования, в том числе требует остановить подсчет 3 ноября, не учитывая голосов, которые поступят после.

Это вряд ли повлияет на действия избирательных комиссий, которые будут руководствоваться законами, а не указаниями президента. Но на общественное признание выборов – и без того не беспроблемное – это может дополнительно повлиять.

Поэтому выборы в США в ночь на 4 ноября могут не завершиться. А непризнание их результатов проигравшим кандидатом – вполне реальная перспектива.